Хронологія атаки Триває новий терор "Шахедами": небезпека дісталася Києва і просувається на Захід

Що відомо про вибухи в Івано-Франківській області 30 жовтня?

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 04:30. У цей час стало відомо про атаку "Калібрами" з Чорно моря, але для Прикарпаття на той момент мовилося про загрозу ударних БпЛА.

О 04:44 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у регіоні. За кілька хвилин до цього монітори попереджали, що є ворожі ударні безпілотники біля міста Бурштин.

Будьте обережні: загроза ворожих бойових безпілотників для Івано-Франківської області,

– написали у цей час в ОВА у телеграмі.

Загалом тривога в усій Україні через дрони та ракети з моря, також ворог застосував балістику, і загроза крилатих ракет із Ту-95МС.

Де ще були удари ворога цієї ночі?