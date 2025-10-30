Время задержки составляет до 6 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрзализныцю".

Что известно о задержках поездов?

В 11:06 в "Укрзализныце" сообщили, что более 20 поездов задерживаются из-за российской атаки.

Также утром в железнодорожной компании отметили, что в результате вражеского обстрела зафиксированы обесточивания в Николаевской области. Там заявили, что резервные тепловозы уже выведены, но пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками.

По данным компании, пока задерживаются такие поезда:

№127/128 Львов – Запорожье-1 (+6:07);

№7/8 Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная (+5:26);

№127/128 Запорожье-1 – Львов (+5:18);

№51/52 Одесса-Главная – Запорожье-1 (+5:16);

№53/54 Днепр-Главный – Одесса-Главная (+4:55);

№253/254 Кривой Рог-Главный – Одесса-Главная (+4:55);

№91/92 Гусаровка – Одесса-Главная (+3:14);

№103/104 Гусаровка – Львов (+2:17);

№21/22 Харьков-Пассажирский – Львов (+2:17);

№227/228 Ивано-Франковск – Краматорск (+0:57);

№99/100 Киев-Пассажирский – Бухарест-Норд (+0:34);

№9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пассажирский (+0:31);

№785/786 Киев-Пассажирский – Терещенская (+0:24);

№73/74 Харьков-Пассажирский – Пшемысль Главный (+0:15);

№721/722 Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский (+0:15);

№39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 (+0:12);

№351/352 Киев-Пассажирский – Кишинев (+0:10);

№749/750 Киев-Пассажирский – Вена Главная (+0:10);

№115/116 Киев-Пассажирский – Сумы (+0:08);

№63/64 Харьков-Пассажирский – Львов (+0:06);

№111/112 Изюм – Львов (+0:06);

№743/744 Дарница – Львов (+0:06);

№141/142 Чернигов – Ивано-Франковск (+0:05);

№779/780 Сумы – Киев-Пассажирский (+0:05);

№143/144 Сумы – Ворохта (+0:05);

№5/6 Ясиня – Запорожье-1 (+0:05);

№115/116 Черновцы – Запорожье-1 (+0:05).

