Время задержки составляет до 6 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрзализныцю".
Что известно о задержках поездов?
В 11:06 в "Укрзализныце" сообщили, что более 20 поездов задерживаются из-за российской атаки.
Также утром в железнодорожной компании отметили, что в результате вражеского обстрела зафиксированы обесточивания в Николаевской области. Там заявили, что резервные тепловозы уже выведены, но пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками.
По данным компании, пока задерживаются такие поезда:
- №127/128 Львов – Запорожье-1 (+6:07);
- №7/8 Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная (+5:26);
- №127/128 Запорожье-1 – Львов (+5:18);
- №51/52 Одесса-Главная – Запорожье-1 (+5:16);
- №53/54 Днепр-Главный – Одесса-Главная (+4:55);
- №253/254 Кривой Рог-Главный – Одесса-Главная (+4:55);
- №91/92 Гусаровка – Одесса-Главная (+3:14);
- №103/104 Гусаровка – Львов (+2:17);
- №21/22 Харьков-Пассажирский – Львов (+2:17);
- №227/228 Ивано-Франковск – Краматорск (+0:57);
- №99/100 Киев-Пассажирский – Бухарест-Норд (+0:34);
- №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пассажирский (+0:31);
- №785/786 Киев-Пассажирский – Терещенская (+0:24);
- №73/74 Харьков-Пассажирский – Пшемысль Главный (+0:15);
- №721/722 Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский (+0:15);
- №39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 (+0:12);
- №351/352 Киев-Пассажирский – Кишинев (+0:10);
- №749/750 Киев-Пассажирский – Вена Главная (+0:10);
- №115/116 Киев-Пассажирский – Сумы (+0:08);
- №63/64 Харьков-Пассажирский – Львов (+0:06);
- №111/112 Изюм – Львов (+0:06);
- №743/744 Дарница – Львов (+0:06);
- №141/142 Чернигов – Ивано-Франковск (+0:05);
- №779/780 Сумы – Киев-Пассажирский (+0:05);
- №143/144 Сумы – Ворохта (+0:05);
- №5/6 Ясиня – Запорожье-1 (+0:05);
- №115/116 Черновцы – Запорожье-1 (+0:05).
Российская атака на Украину: какие последствия
В ночь на 30 октября Россия атаковала тепловые электростанции ДТЭК в разных регионах, что стало третьей массированной атакой на тепловые электростанции компании за октябрь.
В связи с этим во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 – объемом от 1 очереди до 2 очередей. В эти же часы также действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
По словам президента Владимира Зеленского, на этот раз враг применил более 650 дронов и более чем полсотни ракет различных типов, в частности баллистику и аэробаллистику. Многие из них сбила ПВО, но, к сожалению, есть попадания. В результате этой атаки два человека погибли.