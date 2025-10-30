Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Там рассказали дополнительные подробности по этому поводу.
Смотрите также Терроризировали всю страну: карта пролета вражеских ракет и дронов
Россия снова атаковала тепловые электростанции ДТЭК в разных регионах Украины в ночь на 30 октября. Известно, что в результате ударов есть повреждения.
