Последствия обстрела фиксируют в Звенигородском районе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОГА Игоря Табурца.
Какие последствия атаки на Черкасскую область?
По предварительной информации, силы ПВО сбили на территории области одну вражескую ракету и 12 БпЛА. Никто из людей не пострадал.
Впрочем на Звенигородщине обломки дрона повредили линию электропередач, выбили окна и изуродовали кровли по меньшей мере четырех частных домов.
На другой локации загорелось здание фермерского хозяйства. По данным ГСЧС, там погибло одно животное.
Пожар на площади 1 200 квадратных метров оперативно ликвидировали. Спасатели продолжают осмотр территории и фиксируют последствия атаки.
Повреждения после вражеской атаки 30 октября / Фото Черкасской ОГА
Что атаковала Россия в других регионах?
Во время массированного обстрела 30 октября в Запорожье более десяти человек получили ранения, среди них дети. Разрушены несколько этажей общежития, а в жилых кварталах возникли пожары.
В ДТЭК сообщили, что Россия снова ударила по теплоэлектростанциям в нескольких областях. Оборудование ТЭС получило серьезные повреждения.
В Борисполе из-за атаки вражеских дронов вспыхнул двухэтажный частный дом. Раненую женщину госпитализировали. Огонь уничтожил часть здания и повредил авто.
Кроме того, во всех областях Украины ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 для промышленных и бытовых потребителей.