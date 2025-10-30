К чему привел массированный вражеский обстрел Украины, что известно о разрушениях и пострадавших на данный момент – собирает 24 Канал.
Какие последствия обстрела 30 октября?
Последствия атаки на Киевскую область
Запорожье. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры. Есть попадание в общежитие, где разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний.
Количество пострадавших возросло до 11.
Среди раненых шестеро детей от 3 до 6 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из-за угрозы удара весь коммунальный транспорт в Ивано-Франковской общине прекращает движение, сообщили в "Электроавтотранс".
У Ивано-Франковской области раздаются взрывы. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе сил ПВО.
У Киевской области раздались взрывы. На область направлялось около 20 вражеских дронов.
Киевская ОВА, сообщила о первых последствиях атаки.
Взрывы прогремели в Киеве. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БпЛА на город. В столице работала ПВО.