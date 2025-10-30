06:24, 30 октября

Запорожье. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры. Есть попадание в общежитие, где разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний.

Количество пострадавших возросло до 11.

Среди раненых шестеро детей от 3 до 6 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.