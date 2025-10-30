К чему привел массированный вражеский обстрел Украины, что известно о разрушениях и пострадавших на данный момент – собирает 24 Канал.

Какие последствия обстрела 30 октября?

06:24, 30 октября

Запорожье. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры. Есть попадание в общежитие, где разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний.

Количество пострадавших возросло до 11.

Среди раненых шестеро детей от 3 до 6 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

06:19, 30 октября

Из-за угрозы удара весь коммунальный транспорт в Ивано-Франковской общине прекращает движение, сообщили в "Электроавтотранс".

04:44, 30 октября

У Ивано-Франковской области раздаются взрывы. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе сил ПВО.

03:10, 30 октября

Последствия атаки на Киевскую область

У Киевской области раздались взрывы. На область направлялось около 20 вражеских дронов.

Киевская ОВА, сообщила о первых последствиях атаки.

  • В Борисполе пострадала 36-летняя женщина. Ее госпитализировали с термическими ожогами и резаными ранами.
  • В городе произошел пожар в частном доме, повреждены окна двух многоэтажек и частных домов. Также уничтожено два автомобиля и еще четыре – повреждены.
01:29, 30 октября

Взрывы прогремели в Киеве. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БпЛА на город. В столице работала ПВО.