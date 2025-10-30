До чого призвів масований ворожий обстріл України, що відомо про руйнування та постраждалих на цю мить – збирає 24 Канал.

Дивіться також Триває терор "Шахедами" і крилатими ракетами: небезпека дісталася Києва і просувається на Захід

Які наслідки обстрілу 30 жовтня?