Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Что известно об ударах по энергообъектам?

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что спасатели, ремонтные службы и энергетики перейдут к устранению последствий удара. Специалисты будут возобновлять электроснабжение и оценивать убытки, как только это станет возможным.

Также министр поблагодарила специалистов, которые обеспечивают свет и тепло для украинцев.

Массированная российская атака продолжается, поэтому Гринчук отметила необходимость оставаться в укрытиях до отбоя.

Недавние атаки на энергетику