Що відомо про удари по енергооб'єктах?

Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що рятувальники, ремонтні служби та енергетики перейдуть до усунення наслідків удару. Фахівці відновлюватимуть електропостачання та оцінюватимуть збитки, щойно це стане можливим.

Також міністерка подякувала спеціалістам, які забезпечують світло та тепло для українців.

Масована російська атака триває, тому Гринчук наголосила на необхідності залишатися в укриттях до відбою.

Нещодавні атаки на енергетику