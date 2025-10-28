Какие последствия российской атаки?

В результате атаки есть повреждения производственных мощностей в Полтавской области. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сегодня ночью произошла уже седьмая в октябре атака, пострадали производственные мощности по добыче газа на Полтавщине. Приложим максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить оборудование,

– отметил Корецкий.