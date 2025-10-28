Какова ситуация в энергетике Украины?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

Мы живем в реалистичном сценарии и смотрим только на такой. Надо реально смотреть на все и восстанавливать. Можно, конечно, быть очень большим оптимистом, но давайте будем реалистами. Мы будем восстанавливать то, что они разрушают, и защищать то, что у нас есть,

– отметил Зеленский.

По словам президента, потерь будет меньше, если будет достаточно ракет ПВО, но пока ощущается дефицит. Однако президент уточнил, что недостаток не из-за того, что кто-то блокирует поставки, а из-за интенсивного использования Украиной средств противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский Президент Украины Перехватчики заработают, команд станет больше, будут сбивать больше. То есть это постоянная борьба – мы защищаемся, они разрушают – мы восстанавливаем.

Глава государства добавил, что сейчас увеличивают восстановительные бригады и штабы быстрого реагирования. Восстановительные работы проводятся по всей стране. Самая сложная же ситуация пока, как говорит Зеленский, в Сумской области, в Шостке.

Как усиливают энергетическую систему?

Отдельно Киев договаривается о помощи с Германией по электрооборудованию, в частности Зеленский уже провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем.

Я ему уже показал все сценарии. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я ему показал необходимое количество. Почему ему? Потому что, во-первых, это Германия, а во-вторых, у них большое финансирование гуманитарного направления. И я прошу забрать деньги из этого пакета и просто купить это оборудование,

– рассказал президент.

Также Зеленский пообщался по этому вопросу с премьером Италии Джорджой Мелони. Она, мол, тоже готова поддержать Украину и поговорит с компаниями как по электрооборудованию, так и газоснабжения.

Кроме того, по его словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала помочь с энергетическим пакетом.

Есть договоренности и с Нидерландами, что они помогут энергетике Украины.

В то же время Украина работает над импортом газа, который зависит только денежного обеспечения.

В конце концов газ – это важная основа для отопления. 70% необходимой суммы на газ мы нашли. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью,

– добавил Зеленский.

Важно! Украина сейчас срочно должна найти около 2 миллиардов евро. для финансирования дополнительного импорта газа, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Эти средства нужны из-за российских атак.

