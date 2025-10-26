Что известно о льготах на транзит газа?

На днях Молдова продлили льготы на транзит газа в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ANRE.

24 октября были одобрены изменения в решение по Трансбалканскому трубопроводу, учитывая совместную инициативу, поданную операторами газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину.

Изменения предусматривают продление льготных условий на период 6 месяцев (до апреля 2026 года), применение 50% скидки на тарифы на транспортировку для SRL "Vestmoldtransgaz" в точках межсоединения Каушень и Гребеники.

В долгосрочной перспективе ожидается увеличение объемов транспортируемого газа и, как следствие, снижение соответствующих тарифов для пользователей газотранспортной системы.

Обратите внимание! Трансбалканский коридор – это бывший маршрут поставки российского газа на Балканы через Украину, Молдову и Румынию. Он потерял актуальность после запуска россиянами "Турецкого потока" в 2020 году. В последние годы труба не использовалась.

Что известно о ситуации с газом в Украине?