Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BR.de.

Смотрите также Венгрия хочет создать антиукраинский блок с Чехией и Словакией, – Politico

О чем заявил Вадефуль?

После недавних переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и представителями Альянса в Брюсселе немецкий министр отметил необходимость дальнейшего укрепления Украины путем помощи союзников.

Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться,

– заявил он.

По словам европейских дипломатов, соответствующая поддержка касается не только военной помощи, но и должна предусматривать укрепление энергетики, потому что именно украинская энергосистема становится главной мишенью для России.

Кроме вышеупомянутого, Иоганн Вадефуль добавил, что Берлин полностью осознает свою особую ответственность в координации международных усилий, и что Украина "может рассчитывать на Германию в любое время".

Как Германия поддерживает Украину?