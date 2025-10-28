Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BR.de.

Про що заявив Вадефуль?

Після нещодавніх переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представниками Альянсу у Брюсселі німецький міністр наголосив на потребі подальшого зміцнення Україні шляхом допомоги союзників.

Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися,

– заявив він.

За словами європейських дипломатів, відповідна підтримка стосується не лише військової допомоги, але й має передбачати зміцнення енергетики, бо саме українська енергосистема стає головною мішенню для Росії.

Крім вищезгаданого, Йоганн Вадефуль додав, що Берлін повністю усвідомлює свою особливу відповідальність у координації міжнародних зусиль, і що Україна "може розраховувати на Німеччину в будь-який час".

Як Німеччина підтримує Україну?