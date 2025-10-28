Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BR.de.
Дивіться також Угорщина хоче створити антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною, – Politico
Про що заявив Вадефуль?
Після нещодавніх переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представниками Альянсу у Брюсселі німецький міністр наголосив на потребі подальшого зміцнення Україні шляхом допомоги союзників.
Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися,
– заявив він.
За словами європейських дипломатів, відповідна підтримка стосується не лише військової допомоги, але й має передбачати зміцнення енергетики, бо саме українська енергосистема стає головною мішенню для Росії.
Крім вищезгаданого, Йоганн Вадефуль додав, що Берлін повністю усвідомлює свою особливу відповідальність у координації міжнародних зусиль, і що Україна "може розраховувати на Німеччину в будь-який час".
Як Німеччина підтримує Україну?
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц мав жорстку суперечку з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном через його позицію щодо війни в Україні, зокрема через звинувачення ЄС у небажанні вести переговори з Росією.
Також німецький канцлер запропонував використати заморожені російські активи для надання Україні кредиту, йдеться про "репараційну позику" під гарантії Євросоюзу. Обсяг цієї позики може сягнути 140 мільярдів євро.
До слова, нещодавно Володимир Зеленський закликав Німеччину посилити військову підтримку України. Він звернувся до канцлера Фрідріха Мерца із конкретними проханнями щодо постачання зброї, писали у Politico.