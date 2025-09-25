Як Мерц пропонує використати російські активи?

Обсяг цієї позики може сягнути 140 мільярдів євро. А сам кредит, за словами Мерца, має бути безвідсотковим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Канцлер наголосив, що він підтримує надання "репараційної позики" Україні не для того, щоб затягнути війну, а щоб швидше її завершити.

Москва сяде за стіл переговорів про припинення вогню лише тоді, коли усвідомить, що Україна має більшу витривалість,

– зазначив Мерц.

Для позики планують використати активи Центробанку Росії, розміщені у країнах ЄС та заблоковані після початку повномасштабної війни.

Спочатку кредит підтримуватимуть бюджетні гарантії від країн Євросоюзу, а пізніше забезпечать за допомогою бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки.

Німеччина була й залишається обережною щодо конфіскації заморожених активів російського Центробанку в Європі – і це має свої підстави. Але це не повинно нас зупиняти: ми маємо знайти спосіб спрямувати ці кошти на оборону України,

– наголосив Мерц.

Він додав, що "репараційна позика" підлягатиме поверненню лише після того, як Росія відшкодує Україні завдані збитки.

Очікується, що це питання стане одним із головних під час неформального саміту ЄС у Копенгагені, який відбудеться наступного тижня.

Пропоную, щоб на Європейській раді наприкінці жовтня нам було надано мандат для підготовки цього інструменту в юридично безпечний спосіб,

– додав Мерц.

Канцлер також зазначив, що в ідеалі рішення про надання кредиту мали б підтримати всі держави ЄС, але якщо це не вдасться, його повинні ухвалити більшістю голосів, а заблокувати не вийде.

Зауважимо! Раніше міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, за даними Reuters, зазначав, що Німеччина хоче продуктивніше працювати над використанням заморожених російських активів, а не блокувати процес.

"Репараційна позика" для України: що відомо?