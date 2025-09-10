Зокрема Росія має поплатитися за війну, яку розпочала, передає 24 Канал з посиланням на главу Європейської Комісії Урсулу Фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Для фінансування воєнних зусиль України ми підтримуємо нове рішення: репараційний кредит на основі російських активів – залишків готівки, пов’язаних з цими активами,

– написала Фон дер Ляєн.

Згідно з її слів, Євросоюз підтримає Україну промисловою потужністю, новою програмою якісної військової переваги та Альянсом дронів.

Як пише Reuters, очільниця Єврокомісії наголосила, що сам капітал цих активів не буде зачіпатися. Водночас ризики, пов’язані з новим фінансуванням, мають розподілятися колективно між країнами Євросоюзу.

Зверніть увагу! Фон дер Ляєн не надала більше деталей щодо того, як буде сформовано репараційний кредит, але зазначила, що Україна повертатиме його лише після того, як Росія сплатить репарації за війну, тоді як Київ отримає гроші вже зараз.