Яка наразі ситуація щодо Ізраїлю?

Також обговорюється питання санкцій, пише 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Видання наголошує, що Єврокомісія призупиняє свої двосторонні виплати Ізраїлю. Про це зокрема оголосила президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі про стан Союзу.

Водночас співпраця з ізраїльським громадянським суспільством та Меморіалом Голокосту не буде порушена.

Крім того, фон дер Ляєн заявила, що внесе на розгляд країн-членів пропозиції щодо санкцій проти радикальних міністрів та проти насильницьких поселенців. Також вона хоче рекомендувати країнам-членам призупинити торговельні угоди, що містяться в угоді про партнерство.

Я усвідомлюю, що буде складно знайти більшість для цих рішень,

– сказала очільниця Єврокомісії.

Вона пояснила: для одних держав кожен із цих заходів є надмірним, а для інших — недостатнім. Але, як зазначила фон дер Ляєн, всі мають виконати свою відповідальність:

парламент; рада; комісія.

ЄС залишається глибоко розколотим у питанні відносин з Ізраїлем,

– пише Tagesschau.

Що ЄС прагне зробити щодо Ізраїлю? Досі країни-члени не змогли погодити запропоновані заходи Брюссельської установи. Так, наприкінці липня Комісія запропонувала припинити співпрацю в межах програми фінансування досліджень Horizon Europe. Цим кроком хотіли посилити тиск на країну, аби забезпечити кращу гуманітарну допомогу для населення в ізольованому Секторі Гази, де Ізраїль веде боротьбу проти ісламістського руху ХАМАС. Через ці санкції ізраїльські компанії могли б втратити доступ до багатомільйонних грантів.

У поясненні йдеться, що діями в Секторі Гази та спричиненою гуманітарною катастрофою Ізраїль порушує права людини та норми гуманітарного міжнародного права. Тим самим порушується одна з ключових засад співпраці між ЄС та Ізраїлем у межах чинної Угоди про асоціацію.

Зверніть увагу! Те, чи буде реалізовано пропозицію Єврокомісії щодо санкцій, залежить від того, чи отримає вона підтримку так званої кваліфікованої більшості в Раді ЄС. Конкретно для цього мають проголосувати 15 із 27 країн-членів, які разом представляють щонайменше 65% населення ЄС.

Що відомо про ситуацію між Ізраїлем і Катаром?