За даними ЦАХАЛ, у п'ятницю, 17 жовтня, кілька бойовиків вийшли з тунелю в районі Рафах і відкрили вогонь по ізраїльських військах, при цьому ніхто не постраждав.

Тим часом палестинські посадовці стверджують, що ізраїльська армія здійснила 47 порушень угоди про припинення вогню з початку її дії на початку жовтня, внаслідок чого загинули 38 людей, а 143 отримали поранення.

Ізраїль заявив, що пункт пропуску Рафах між Газою та Єгиптом залишатиметься закритим "до подальших повідомлень", оскільки Нетаньягу звинувачує ХАМАС у недостатніх зусиллях для повернення тіл полонених.

Чи закінчилася війна між ХАМАС та Ізраїлем?