Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.
Що зараз відбувається в секторі Гази?
Цей інцидент, як вважають, є черговим порушенням режиму припинення вогню з боку руху ХАМАС.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки офіційно не коментувала ситуацію.
Ізраїльський телеканал Channel 12 повідомляє, що з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та міністром оборони Ізраїлю Ізраелем Кацем, а також представниками армії відбулася телефонна розмова щодо подій.
За даними ЦАХАЛ, у п'ятницю, 17 жовтня, кілька бойовиків вийшли з тунелю в районі Рафах і відкрили вогонь по ізраїльських військах, при цьому ніхто не постраждав.
Тим часом палестинські посадовці стверджують, що ізраїльська армія здійснила 47 порушень угоди про припинення вогню з початку її дії на початку жовтня, внаслідок чого загинули 38 людей, а 143 отримали поранення.
Ізраїль заявив, що пункт пропуску Рафах між Газою та Єгиптом залишатиметься закритим "до подальших повідомлень", оскільки Нетаньягу звинувачує ХАМАС у недостатніх зусиллях для повернення тіл полонених.
Чи закінчилася війна між ХАМАС та Ізраїлем?
Президент США Дональд Трамп 13 жовтня прибув до Ізраїлю з візитом. За його словами, війна між ХАМАС та Ізраїлем офіційно завершена.
Трамп стверджував, що ХАМАС дотримуватиметься плану роззброєння і зробив запис у гостьовій книзі ізраїльського парламенту, назвавши цей день "великим і новим початком".
Раніше у ХАМАС також погодилися звільнити заручників у відповідь на зусилля Дональда Трампа досягти миру на Близькому сході.