Американський лідер укотре висловив упевненість, що з успіхом зможе завершити війну, яку Росія розв'язала проти України. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як завершення війни в Газі може наблизити мир в Україні.

Трамп показав реальні кроки щодо війни в Газі

Ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден вважає, що, доки Дональд Трамп перебуватиме при владі, тобто ще 3 роки, відкриті бойові дії не повернуться. Будуть, можливо, теракти не лише з боку ХАМАС, а й з боку іранців.

Адже, за його словами, майже щотижня є повідомлення від ЦАХАЛ про ту чи іншу операцію, внаслідок якої вдалося захопити обладнання, зброю чи людей, які мають розвивати ракетні можливості на території Західного берега, щоб завдати удару з іншого фронту.

Водночас, зауважив він, є розуміння того, на що спроможний президент США. Адже до того, як американські бомбардувальники вдарили по Ірану, це був один Дональд Трамп, а тепер він уже інший.

Тобто Дональд Трамп показав, що він вміє робити не тільки заяви, а й реальні кроки,

– наголосив Аріє Зайден.

Зрозуміло, додав підполковник запасу ЦАХАЛ, що Росія має ядерний потенціал й робити жорсткі кроки проти неї важче, ніж проти країни, яка його не має. Однак у Трампа тепер буде більше часу та можливостей, аби приділити увагу війні в Україні.

Що передбачає план Трампа для Гази?

Як зазначила докторка філософії, експертка із зовнішньої та внутрішньої політики Людмила Покровщук, якщо на Близькому Сході вдасться відпрацювати формулу залагодження конфлікту з 20 пунктів, яку запропонував Трамп – цей алгоритм потім може спрацювати й щодо війни в Україні.

Тому що коли вже є певна така апробація, яка спрацьовує, то вона також може бути використана і в іншій, тобто в нашій уже ситуації,

– заявила Покровщук.

Водночас вона зауважила, що жодна зі сторін війни на Близькому Сході не задоволена тими результатами, які є, проте все-таки мир – краще за будь-яку війну.

А на саміті в Єгипті для обговорення шляхів зміцнення миру в Газі, який розпочинається 13 жовтня, вже не буде ні Ізраїлю, ні ХАМАС. Натомість свої підписи під документом поставлять посередники.

Звісно ж, зазначила докторка філософії, це буде такий собі бенефіс Трампа, тому що все відбувається під його егідою. Та й саме врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС має відбуватися за мирним планом президента США для Сектора Гази.

Але, за її словами, цей план не передбачає створення палестинської державності. Можливо, на перехідний період там буде створена певна адміністрація миру, яку навіть може очолити колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Щодо того, чи справді там настане мир, буде зрозуміло з часом, оскільки є дуже багато гравців, які виступають проти. Зокрема, Росія теж не зацікавлена у мирі на Близькому Сході.

Чи може Трамп так само врегулювати війну в Україні?

На думку політолога, партнера комунікаційної агенції Good Politics Максима Джигуна, росіяни були задоволені, коли у 2023 році розпочався черговий виток протистояння між ХАМАС і Ізраїлем. Адже тема України зійшла зі шпальт світових медіа, натомість увага була прикута саме до Близького Сходу.

Хоч ще складно сказати, чи справді війна в Газі дійшла до того завершення, на яке всі чекають, тому що минуло дуже мало часу. Понад те, це неможливо буде зрозуміти й за найближчий рік, оскільки цей конфлікт триває десятки років і час-від-часу спалахує в дуже неочікувані моменти.

Але, наголосив він, це додаткова можливість для нас зараз повернути всю увагу на Україну. Якщо Трампу вдалося владнати протистояння багатодесятилітньої давності, то, очевидно, що він міг би докласти більше зусиль і впливу, щоб закінчити війну в Україні.

Це додасть імпульсу Трампу у відчутті того, що він дійсно може досягати великих угод, що він дійсно може закінчувати війни і те, що питання тиску на Путіна може спрацювати так, як спрацювало із ХАМАС,

– вважає Джигун.

Він зауважив, що риторика Трампа щодо війни на Близькому Сході спочатку стосувалася просто мирного врегулювання. Коли ж він побачив, що ХАМАС не йде на жодні домовленості, то просто почав посилювати підтримку Ізраїлю й тиснути на угруповання заявами, наголошуючи, що йому буде тільки гірше. І це спрацювало.

За його словами, є відчуття того, що цей сценарій спрацював на Близькому Сході й може бути застосований зараз Трампом у війні Росії проти України.

Я вважаю, що перші ознаки того, що Трамп рухається в цій війні за сценарієм, який був застосований на Близькому Сході, є у заявах про надання Україні "Томагавків", у заявах про те, що буде розмова із Росією з ультиматумом: або ви закінчуєте війну, або ми посилюємо на вас тиск і йдемо на ескалацію,

– сказав політолог.

Тепер, додав Джигун, питання полягає в тім, наскільки Росія відчуває запас сили, підтримку Китаю, Північної Кореї та Ірану, а також запас економічної витривалості, щоб нехтувати такими заявами і пропозиціями з боку американського лідера.

Що відомо про перемир'я в Газі?