Про це пише 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа в парламенті Ізраїлю.

Що сказав Трамп про свій намір закінчити війну в Україні?

Американський президент знову висловив упевненість, що з успіхом зможе завершити війну в Україні. Хоча Трамп зізнається, – для нього це виявилося навіть складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.

Моя особистість – про зупинення воєн, і це працює,

– заявив Дональд Трамп.

Президент додав, що США не збираються втупати в конфлікти, хоча й перейменували міністерство оборони на міністерство війни. Однак він додав, що, якщо доведеться, то Сполучені Штати обов'язково блискуче виграють у будь-якому конфлікті.

Нагадаємо, раніше президент Трамп заявляв, що він закінчив 7 війн. За це, на його думку, він був би гідним кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем закінчилася: що про це каже Трамп?