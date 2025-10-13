Про це пише 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа в парламенті Ізраїлю.
Що сказав Трамп про свій намір закінчити війну в Україні?
Американський президент знову висловив упевненість, що з успіхом зможе завершити війну в Україні. Хоча Трамп зізнається, – для нього це виявилося навіть складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.
Моя особистість – про зупинення воєн, і це працює,
– заявив Дональд Трамп.
Президент додав, що США не збираються втупати в конфлікти, хоча й перейменували міністерство оборони на міністерство війни. Однак він додав, що, якщо доведеться, то Сполучені Штати обов'язково блискуче виграють у будь-якому конфлікті.
Нагадаємо, раніше президент Трамп заявляв, що він закінчив 7 війн. За це, на його думку, він був би гідним кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем закінчилася: що про це каже Трамп?
Дональд Трамп 13 жовтня виступив у парламенті Ізраїлю з заявою, що війна між Ізраїлем та ХАМАС у Газі офіційно завершена. Цю подію американський лідер назвав "великим і новим початком".
Трамп також говорив про план роззброєння ХАМАСу і заявив, що групування дотримуватиметься угоди припинення вогню.
США пропонують мирну угоду з Іраном, адже жодна зі сторін не відчуває ворожнечу до іранського народу й усі хочуть жити у мирі без погроз та ядерного шантажу.
Загалом за допомогою дій Дональда Трампа врегулювалися конфлікти між Вірменією та Азербайджаном, Індією й Пакистаном, Ізраїлем і Іраном, а також у Південно-Східній Азії. Свої миротворчі дії Трамп пояснює бажанням потрапити до раю.