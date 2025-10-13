Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа в парламенте Израиля.

Что сказал Трамп о своем намерении закончить войну в Украине?

Американский президент вновь выразил уверенность, что с успехом сможет завершить войну в Украине. Хотя Трамп признается, – для него это оказалось даже сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Моя личность – об остановке войн, и это работает,

– заявил Дональд Трамп.

Президент добавил, что США не собираются ввязываться в конфликты, хотя и переименовали министерство обороны в министерство войны. Однако он добавил, что, если придется, то Соединенные Штаты обязательно блестяще выиграют в любом конфликте.

Напомним, ранее президент Трамп заявлял, что он закончил 7 войн. За это, по его мнению, он был бы достойным кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

Война между ХАМАС и Израилем закончилась: что об этом говорит Трамп?