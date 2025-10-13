Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа в парламенте Израиля.
Смотрите также Прорыв в отношениях: как будет действовать Трамп после телефонных разговоров с Зеленским
Что сказал Трамп о своем намерении закончить войну в Украине?
Американский президент вновь выразил уверенность, что с успехом сможет завершить войну в Украине. Хотя Трамп признается, – для него это оказалось даже сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.
Моя личность – об остановке войн, и это работает,
– заявил Дональд Трамп.
Президент добавил, что США не собираются ввязываться в конфликты, хотя и переименовали министерство обороны в министерство войны. Однако он добавил, что, если придется, то Соединенные Штаты обязательно блестяще выиграют в любом конфликте.
Напомним, ранее президент Трамп заявлял, что он закончил 7 войн. За это, по его мнению, он был бы достойным кандидатом на получение Нобелевской премии мира.
Война между ХАМАС и Израилем закончилась: что об этом говорит Трамп?
Дональд Трамп 13 октября выступил в парламенте Израиля с заявлением, что война между Израилем и ХАМАС в Газе официально завершена. Это событие американский лидер назвал "большим и новым началом".
Трамп также говорил о плане разоружения ХАМАСа и заявил, что группировка будет придерживаться соглашения о прекращении огня.
США предлагают мирное соглашение с Ираном, ведь ни одна из сторон не испытывает вражду к иранскому народу и все хотят жить в мире без угроз и ядерного шантажа.
В целом с помощью действий Дональда Трампа урегулировались конфликты между Арменией и Азербайджаном, Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, а также в Юго-Восточной Азии. Свои миротворческие действия Трамп объясняет желанием попасть в рай.