После переговоров с Зеленским Трамп добавил в список еще какую-то одну "завершенную войну". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Смотрите также Если бы я отдал Крым, то был бы на первых полосах всех газет еще 20 лет, – Трамп

Сколько войн якобы завершил Трамп?

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что с момента вступления в должность в январе он "остановил несколько войн" и, по его мнению, заслуживает Нобелевскую премию мира.

Я в среднем веду примерно одну войну в месяц,

– сказал Трамп.

На переговорах с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп напомнил о якобы 6 войнах, которые ему удалось завершить, а уже на следующий день в эфире Fox and Friends заявил, что "решил 7 войн", правда, не уточнил, какой именно добавил в этот список.

Свое миротворчество Трамп объясняет желанием попасть в рай.

В ответ на запрос журналистов Белый дом предоставил перечень из шести конфликтов, которые президент считает урегулированными. Однако по седьмому ответ так и не прозвучал.

Какие войны Трамп считает завершенными?

Одним из таких примеров стал шаг в урегулировании армяно-азербайджанского противостояния.

В этом месяце Трамп пригласил в Вашингтон лидеров Еревана и Баку, где те подписали декларацию о намерении двигаться к миру. Хотя это еще не мирный договор, документ стал первым реальным обязательством сторон после эскалаций конца 1980-х.

Армения в рамках договоренностей согласилась предоставить США права на развитие стратегического транспортного коридора, который получил название "Путь Трампа для международного мира и процветания". Его назвали проектом, способным изменить экономику региона и соединить Европу с Азербайджаном и Центральной Азией.

Однако ключевые споры остаются: Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции по Карабаху, удерживает часть армянских территорий, а дипломатические отношения до сих пор не восстановлены.

Еще одним примером стало июньское соглашение между Руандой и Демократической Республикой Конго, которое стороны подписали в Овальном кабинете с участием Катара, направленное на прекращение войны, которая длится уже более трех десятилетий. Трамп назвал договоренность "славной победой". Впрочем, процесс застопорился: боевые действия продолжаются, а группировка M23 угрожает выйти из соглашения, обвиняя конголезскую армию в его нарушении.

Также президент США приписал себе роль в снижении напряженности между Индией и Пакистаном после теракта в Кашмире, унесшего жизни 26 мирных жителей. Нью-Дели признал посредничество Вашингтона, но отметил, что ключевые договоренности были достигнуты напрямую с Исламабадом. Индия утверждает, что пакистанские чиновники просили о переговорах о прекращении огня под давлением военных нападений Индии.

Пакистан, свою очередь, отрицает трактовку Индии и поблагодарил Трампа и даже анонсировал выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. на пакистанские товары Вашингтон ввел пошлину в 19%, тогда как для индийского экспорта установил рекордные 50%.

Трамп считает, что закончил войну между Израилем и Ираном.

После 12-дневных ударов в июне, во время которых США нанесли серии атак по иранским ядерным объектам, Дональд Трамп неожиданно объявил о договоренности о прекращении огня. По его словам, именно Вашингтон стал ключевым посредником в достижении перемирия, а Израиль якобы отозвал свои самолеты по его прямому указанию.

Для меня было большой честью уничтожить все ядерные объекты и возможности, а затем ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ!

– написал он в Truth Social.

Хотя роль США в соглашении не отрицала ни одна из сторон, перспективы длительного перемирия остаются неопределенными. Диалог между Тегераном и Вашингтоном относительно будущего иранской ядерной программы, которую Израиль считает прямой угрозой своему существованию, был прерван. Американская разведка оценивает, что авиаудары существенно повредили один из самых современных объектов Ирана по обогащению урана, однако эксперты предостерегают: Иран может восстановить эти процессы на других площадках.

Этим летом также вспыхнул один из самых кровавых конфликтов в Юго-Восточной Азии за последние десятилетия – Таиланда и Камбоджи. Боевые действия между соседними государствами привели по меньшей мере к 42 погибшим и заставили более 300 тысяч человек покинуть свои дома.

На фоне этого администрация Трампа вела торговые переговоры с несколькими странами. Президент пригрозил лидерам Таиланда и Камбоджи, что свернет переговоры, если те не договорятся о перемирии.

Через два дня после этого заявления стороны встретились в Малайзии под эгидой американских и малайзийских дипломатов и согласовали прекращение огня.

Надеемся, что они будут ладить еще много лет,

– сказал Трамп.

Критики подхода господина Трампа говорят, что его вмешательство не решило основных проблем конфликта, хотя боевые действия прекратились.

Еще одним узлом напряжения остается Африка, где продолжается спор между Египтом и Эфиопией вокруг крупнейшей гидроэлектростанции на континенте.

Хотя речь пока идет не о войне, а о дипломатическом конфликте, в регионе опасаются его эскалации в военное противостояние. Еще в 2020 году Трамп заявлял, что Египет даже угрожал взорвать дамбу.

Однако американская дипломатия не достигла существенного прогресса: Эфиопия уже завершила строительство, а официальное открытие запланировано на следующий месяц. Египет и Судан продолжают выступать против проекта, видя в нем угрозу для собственных водных ресурсов из Нила.

Как проходит мирный процесс в отношении Украины и России?