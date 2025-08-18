Американский лидер заявил, что ему удалось обсудить многие темы с Зеленским. Он назвал их встречу успешной, передает 24 Канал.
Достижимо ли мирное соглашение между Киевом и Москвой?
Президент США заверил, что сегодня вместе с главой Украины и главами европейских правительств они достигнут договоренностей по всем вопросам.
Дональд Трамп подчеркнул, что "мирное соглашение в конце концов – вполне достижимо".