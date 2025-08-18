О том, что российская агрессия в Украине нарушает гарантированную безопасность заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его пост в Х.

Какие обещания по миру в Украине нарушила Россия?

Закончить войну в Украине было бы возможно, если бы Россия просто согласилась уважать подписанные договоренности. Радослав Сикорский отметил, что требования России к Украине нарушают гарантии безопасности, ратифицированные самим Кремлем. Речь идет о международно признанных границах Украины, которые на ряду с другими странами признала и Россия.

Для справки. С 1994 года Украина уже имеет гарантии независимости и неприкосновенности границ, также от России. Кроме того, 22 апреля 2004 года Владимир Путин торжественно ратифицировал Договор о российско-украинской границе. Достаточно уважать их, и война закончится,

– написал министр иностранных дел Польши.

Между Россией и Украиной действительно существует договор об украинской границе Он определяет границу Украины, места соединения с Россией и Беларусью. К документу приложены описание и карты государственной границы. Соглашение заключили 28 января 2003 года во время визита Владимира Путина в Киев. Украина ратифицировала соглашение о границах 20 апреля 2004 года, а Россия – 22 апреля.

Напомним, ранее Радослав Сикорский заявлял, что интересы Украины будет защищать НАТО. Альянс до конца десятилетия планирует усилиться и вдвое увеличили расходы на оборону. Таким образом партнеры поддерживают борьбу Украины против российского врага и не позволят Владимиру Путину "возродить империю".

Какие гарантии безопасности Украина просит сейчас?

Президент Владимир Зеленский продолжает подчеркивать гарантии безопасности в составе мирного соглашения. По мнению украинского лидера, они могут работать подобно пятой статье НАТО.

Президент также назвал историческим решение США принять участие в предоставлении гарантии безопасности для Украины. По его словам, они должны давать защиту на земле, в небе и на море, а также разрабатываться с участием Европы.

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что лучшими гарантиями безопасности для Украины будет пополнение систем ПВО, которые могли легко отражать возможные нападения россиян в воздухе. К тому же для ВСУ полезными будут системы РЭБ нового поколения, способные сбивать баллистику, летательные аппараты и дроны. Также партнеры, по мнению Маломужа, могут дать Украине высокоточное оружие, с помощью которого Украина сможет защищаться в случае повторного нападения оккупантов.