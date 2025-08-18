Про те, що російська агресія в Україні порушує гарантовану безпеку заявив міністр закордонних справ Польші Радослав Сікорський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його пост в Х.

Які обіцянки щодо миру в Україні порушила Росія?

Закінчити війну в Україні було б можливо, якщо б Росія просто погодилася поважати підписані домовленості. Радослав Сікорський зазначив, що вимоги Росії до України порушують гарантії безпеки, ратифіковані самим Кремлем. Йдеться про міжнародно визнані кордони України, які на ряду з іншими країнами визнала й Росія.

Для довідки. З 1994 року Україна вже має гарантії незалежності та недоторканності кордонів, також від Росії. Крім того, 22 квітня 2004 року Володимир Путін урочисто ратифікував Договір про російсько-український кордон. Достатньо поважати їх, і війна закінчиться,

– написав міністр закордонних справ Польщі.

Між Росією та Україною дійсно існує договір про український кордон Він визначає межу України, місця з'єднання з Росією та Білоруссю. До документа долучені опис і карти державного кордону. Угоду уклали 28 січня 2003 року під час візиту Володимира Путіна до Києва. Україна ратифікувала угоду про кордони 20 квітня 2004 року, а Росія – 22 квітня.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський заявляв, що інтереси України захищатиме НАТО. Альянс до кінця десятиліття планує посилитися та удвічі збільшили витрати на оборону. Таким чином партнери підтримують боротьбу України проти російського ворога й не дозволять Володимиру Путіну "відродити імперію".

Які гарантії безпеки Україна просить зараз?

Президент Володимир Зеленський продовжує наголошувати на безпекових гарантіях у складі мирної угоди. На думку українського лідера, вони можуть працювати подібно до п'ятої статті НАТО.

Президент також назвав історичним рішення США взяти участь у наданні гарантії безпеки для України. За його словами, вони мають давати захист на землі, у небі та на морі, а також розроблятися за участю Європи.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що найкращими гарантіями безпеки для України буде поповнення систем ППО, які могли легко відбивати можливі напади росіян у повітрі. До того ж для ЗСУ корисними будуть системи РЕБ нового покоління, що здатні збивати балістику, літальні апарати та дрони. Також партнери, на думку Маломужа, можуть дати Україні високоточну зброю, за допомогою якої Україна зможе захищатися у випадку повторного нападу окупантів.