Проте свою пропозицію щодо забезпечення захисту України висунув навіть Володимир Путін, назвавши Китай одним з імовірних гарантів. Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у розмові з 24 Каналом перерахував справжні та дієві гарантії безпеки для української держави.

До теми Історичне рішення, – Зеленський про участь США у гарантіях безпеки для України

Які головні складові, що гарантують безпеку Україні?

Маломуж наголосив, що пропозиція Путіна є дуже небезпечною. Україні потрібні такі гаранти безпеки, на яких вона дійсно може спиратися і яким може довіряти.

Водночас ані Європа, ані Велика Британія, ані США не готові у випадку нової агресії Росії залучити свої контингенти швидкого реагування або великі контингенти безпосередньо на лінії боєзіткнення,

– зазначив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Передбачається, що в Україні можуть бути розміщені війська стримання. Однак вони мають бути підготовлені до активних бойових дій – у разі потреби.

Також Україна має бути забезпечена системами ППО, які могли б повністю перекривати можливості росіян щодо здійснення підготовки та пусків. Також необхідні потужні системи РЕБ нового покоління, які будуть саджати і балістичні ракети, і всі літальні апарати, зокрема, дрони. Це буде справжня гарантія безпеки,

– наголосив він.

Також ще однією її складовою, на його думку, є високоточна зброя, яку мають надати Україні партнери. Це буде наша стовідсоткова внутрішня гарантія і шанс на те, що Росія більше на нас не нападе. Тому основна гарантія для України – Збройні Сили, безпековий сектор і союзники, які це забезпечують військовою допомогою.

Щодо лінії розмежування, то має бути чітка модель, яка б забезпечувала позиції захисту. Потрібне, як відзначив генерал армії, потужне озброєння для контролю ситуації. Також на лінії розмежування можуть перебувати посередники, що могли б взяти участь у бойових діях.

Сьогодні, на жаль, жодна країна не готова надати нам додаткові контингенти, як Північна Корея надала Росії, а також боєприпаси, балістичні ракети тощо,

– підкреслив Микола Маломуж.

Крім того, жодна країна не може дати гарантій безпеки Україні. Країни НАТО, якби і могли надати їх, то тільки в межах 5 статті Альянсу. Оскільки наша країна не є членом НАТО, то цим державам потрібно внести зміни у своє законодавство, щоб надати контингенти Україні для участі в бойових операціях. На жаль, за його словами, такого не буде.

Тому, впевнений генерал армії, треба шукати інші інструменти. Серед них – посилення воєнної складової Збройних Сил України та Європи. Саме європейські країни могли б направлять Києву усе озброєння, що мають, і те, що закуплять у США. Тоді це буде спільна гарантія безпеки і для України, і для Європи, тому що агресор не наважиться напасти на об'єднані сили, що мають потужний воєнний контингент.

Нагадаємо, що за словами спецпредставника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, президент США та очільник Кремля досягли домовленостей щодо нових гарантій безпеки. Йдеться про зобов'язання Кремля утримуватися від нападів на інші країни Європи. Росія має записати у своїй конституції, що не нападатиме на європейські країни. Віткофф наголосив, що ці гарантії безпеки схожі – за формою – на дію статті 5 НАТО.