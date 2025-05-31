Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, є кілька варіантів, як зробити так, щоб військова допомога від США продовжилася.

До теми "У війни апетит не зменшується": Зеленський розповів, чи отримує зброю Україна зараз

Як Україна може отримати американську зброю

Як наголосив Фесенко, наразі варіант номер один – європейські союзники купують у Сполучених Штатів зброю, а потім передають її України. Цей формат дійсно може запрацювати. Можливо, він вже й зараз у роботі.

Існують інші варіанти, як можна отримати американську зброю. Не варто забувати про угоду про корисні копалини між Україною та США.

Зараз йде робота над створенням інвестиційного фонду. Через певний час можна було б використати його для закупівлі американської зброї. Це також варіант,

– сказав Фесенко.

Третій варіант – спробувати актуалізувати схему ленд-лізу. Однак для цього потрібна підтримка у Конгресі та схвалення від Дональда Трампа. Поки що цей варіант видається найскладнішим.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, Штати більше не хочуть безкоштовно передавати Україні системи Patriot. Обговорюється лише можливість продажу цих ЗРК.

Додамо, за даними видання The Washington Post, Україна ще отримує деякі транші військової допомоги, яку ухвалили ще за адміністрації Джо Байдена. Однак допомога має закінчитися вже найближчими місяцями.