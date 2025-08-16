Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Путін погодився обговорити гарантії безпеки Україні

Трамп, Путін та Зеленський можуть зустрітися вже наступної п'ятниці.

Путін вимагає від України вивести війська з двох областей – Донецької та Луганської. Натомість російський лідер обіцяв заморозити війну у Запорізькій та Херсонській областях. Насправді ж Росія не досягала там ніяких успіхів вже довгий час.

Росія хоче, щоб США визнали суверенітет Росії в трьох українських регіонах, які хоче отримати у межах мирної угоди.

Путін також заявив про свою готовність обговорити гарантії безпеки для України. Він згадав Китай як одного з можливих гарантів. Ймовірно, Росія не підтримає гарантії безпеки, які б були реалізовані у рамках НАТО або лише з участю сил Альянсу.

Україна ж з європейськими партнерами працює над реалізацією гарантій безпеки на основі "коаліції охочих".

Дональд Трамп залишився задоволеним переговорами і сказав, що вони з Путіним погодилися у більшості питань.

Він підтвердив, що говорив з Путіним про гарантії безпеки але небагато. Також він додав, що забезпечувати мир в Україні будуть не сили НАТО. Україна сподівається, що США візьмуть у цьому певну участь. Це буде обговорюватися під час візиту Зеленського до Білого дому.