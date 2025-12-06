Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, наголосивши на тому, що вони не представляють Держдеп, однак беруть участь в переговорному процесі. Це створює плутанину для всіх сторін, бо до кінця неясно, хто насправді говорить від імені США.

Мирні переговори: що має усвідомити Україна?

Окрім міністра армії США переговори ведуть спецпосланець американського президента Віткофф, який не є професійним дипломатом, а також Джаред Кушнер – зять Трампа, який не займає ніякої державної посади. Це, як підкреслив Годжес, набір людей, які не є професійними дипломатами.

Це дуже незвично. Я не пригадую, аби міністр армії отримував таке завдання (бути перемовником – 24 Канал). Я особисто з Дрісколлом не знайомий, але з відгуків склалось враження, що він розумна і працелюбна людина,

– розповів Годжес.

В цьому, на його думку, проглядається внутрішня динаміка, яка є в американському уряді, як і в інших, де існують різні фракції. Дрісскол – друг і однокласник чинного віцепрезидента США Джей Ді Венса.

"Це цілком може бути частиною зусиль Венса щодо просування того, як все зараз триває. У Вашингтоні є низка припущень, що Венс і Рубіо можуть розглядатися як суперники на роль наступного лідера Республіканської партії. Це не було б чимось шокуючим, все це розгортається фактично на відкритій сцені", – озвучив Годжес.

Він звернув увагу на те, що український лідер Зеленський залишається послідовним у тому, що стосується базових принципів України, не залежно від того, з ким українська сторона веде розмову. Зі слів Годжеса, треба усвідомлювати, що Росія обов'язково порушить будь-яку мирну угоду.

Погодитись на щось і сподіватися, що Росія добропорядно дотримуватиметься угоди, було б вкрай небезпечно. Тому президент Зеленський правий, коли вимагає реальних гарантій безпеки, механізмів тиску на Росію, щоб змусити її дотримуватися домовленостей,

– підсумував Годжес.

Що відомо про участь Дрісколла в переговорах?