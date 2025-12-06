Об этом в интервью 24 Канала отметил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, подчеркнув, что они не представляют Госдеп, однако участвуют в переговорном процессе. Это создает путаницу для всех сторон, потому что до конца неясно, кто на самом деле говорит от имени США.

Мирные переговоры: что должна осознать Украина?

Кроме министра армии США переговоры ведут спецпосланник американского президента Уиткофф, который не является профессиональным дипломатом, а также Джаред Кушнер – зять Трампа, который не занимает никакой государственной должности. Это, как подчеркнул Ходжес, набор людей, которые не являются профессиональными дипломатами.

Это очень необычно. Я не припоминаю, чтобы министр армии получал такое задание (быть переговорщиком – 24 Канал). Я лично с Дрисколлом не знаком, но из отзывов сложилось впечатление, что он умный и трудолюбивый человек,

– рассказал Ходжес.

В этом, по его мнению, просматривается внутренняя динамика, которая есть в американском правительстве, как и в других, где существуют различные фракции. Дрисскол – друг и одноклассник действующего вице-президента США Джей Ди Венса.

"Это вполне может быть частью усилий Вэнса по продвижению того, как все сейчас продолжается. В Вашингтоне есть ряд предположений, что Вэнс и Рубио могут рассматриваться как соперники на роль следующего лидера Республиканской партии. Это не было бы чем-то шокирующим, все это разворачивается фактически на открытой сцене", – озвучил Ходжес.

Он обратил внимание на то, что украинский лидер Зеленский остается последовательным в том, что касается базовых принципов Украины, не зависимо от того, с кем украинская сторона ведет разговор. По словам Ходжеса, надо осознавать, что Россия обязательно нарушит любое мирное соглашение.

Согласиться на что-то и надеяться, что Россия добропорядочно будет придерживаться соглашения, было бы крайне опасно. Поэтому президент Зеленский прав, когда требует реальных гарантий безопасности, механизмов давления на Россию, чтобы заставить ее соблюдать договоренности,

– подытожил Ходжес.

Что известно об участии Дрисколла в переговорах?