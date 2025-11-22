Дэн Дрисколл имеет прочные связи в верхних эшелонах власти, а также непосредственно связан с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал The Guardian.

Что известно о новом спецпредставителе Трампа?

Как говорится в материале издания, делегация высокопоставленных американских военных во главе с секретарем армии Дэниелом Дрисколлом провела переговоры с президентом Зеленским в четверг, 20 ноября, в Киеве.

Дрисколл, друг и бывший одноклассник Вэнса, недавно был назначен Трампом специальным представителем.

О нем писали и в Politico. В частности речь шла о том, хотя официально он отвечает за бюджет и кадры армии США, его все чаще привлекают к ключевым решениям администрации. Он контролирует развертывание Нацгвардии и регулярно присутствует в работе президентской администрации.

Источники в Белом доме характеризуют его как одного из самых эффективных членов команды Трампа.

Дрисколл известен как давний друг вице-президента США Джей Ди Венса, с которым они вместе учились в Йельской школе права и поддерживают тесные отношения до сих пор.

Интересно! Трамп в шутку называет его "тот парень с дронами", намекая на заинтересованность Дрисколла передовыми технологиями.

По данным американских источников, группа генералов США, вероятно, в конце следующей недели отправится в Москву для обсуждения с Кремлем "плана мира".

Что известно о визите делегации США в Киев?