Речь идет, частности, о Стиве Уиткоффе и зяте американского президента Джареда Кушнера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как Кушнер оказался в мирном процессе?

По данным CNN, зять Дональда Трампа снова оказался в эпицентре внешнеполитических усилий Белого дома. Всего за несколько недель он уже дважды проводил закрытые встречи с украинскими представителями.

Издание, ссылаясь на собственные источники, замечает, что формальной должности он не занимает, однако после участия в договоренностях по Газе он постепенно начал влиять и на направление, связанный с Украиной.

В Белом доме объясняют его вовлеченность логическим продолжением предыдущего опыта, ведь еще до первого президентства Трампа он консультировал переходную команду по вопросам Ближнего Востока.

В дипломатических кругах его нередко называют человеком, которого привлекают на последнем этапе, то есть когда внешнеполитические переговоры заходят в тупик, и нужен человек, который сдвинет ситуацию с места.

Трамп полностью доверяет Кушнеру, из-за чего его воспринимают как голос самого президента США. Украинская сторона восприняла его участие в процессе как то, что американский лидер считает, что сделка возможна.

Несмотря на это, по словам собеседника, украинская сторона, что "дело" еще далеко не завершено. В то же время европейские партнеры до сих пор не понимают его официальную роль, полномочия и ответственность.

Странно видеть человека без должности за столом переговоров такого уровня. Я слышал, что он очень быстро учится, но участник международных переговоров должен обладать глубоким знанием вопроса, а не учиться в процессе,

– говорит европейский чиновник.

Отметим, он вместе со Стивом Уиткоффом имеет запланированную встречу с Владимиром Путиным во вторник, 2 декабря.

Что говорят в России?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще раз заявил, что встреча российского диктатора со Стивом Уиткоффом начнется ориентировочно в 17:00 по московскому времени (16:00 – по киевскому времени).

Также он подтвердил, что вместе с Уиткоффом к Путину прибудет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. По его словам, больше никого в американской делегации в Москве не будет, только переводчики.

Что известно о переговорах?