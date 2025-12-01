Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как в США оценивают шансы реализации нового мирного плана?

На вопрос о том, насколько близко мирное соглашение, Ливитт ответила, что "администрация настроена очень оптимистично". Она подчеркнула, что команда президента активно работает над достижением мира.

Только вчера состоялись очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде, а сейчас, конечно, спецпосланник Уиткофф направляется в Россию. Это своего рода челночная дипломатия, которую вы видите во время работы этой администрации, где мы разговариваем наравне с обеими сторонами,

– добавила она.

Детали, по ее словам, пока не разглашают, чтобы не навредить работе переговорщиков.

"В целом же мы действительно чувствуем себя уверенно и надеемся, что эта война наконец сможет завершиться", – заявила она.

Как насчет плана высказался Зеленский?