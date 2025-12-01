Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
Смотрите также Уиткофф едет в Москву не один: CNN назвал имя его спутника
Как в США оценивают шансы реализации нового мирного плана?
На вопрос о том, насколько близко мирное соглашение, Ливитт ответила, что "администрация настроена очень оптимистично". Она подчеркнула, что команда президента активно работает над достижением мира.
Только вчера состоялись очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде, а сейчас, конечно, спецпосланник Уиткофф направляется в Россию. Это своего рода челночная дипломатия, которую вы видите во время работы этой администрации, где мы разговариваем наравне с обеими сторонами,
– добавила она.
Детали, по ее словам, пока не разглашают, чтобы не навредить работе переговорщиков.
"В целом же мы действительно чувствуем себя уверенно и надеемся, что эта война наконец сможет завершиться", – заявила она.
Как насчет плана высказался Зеленский?
Зеленский отметил, что переговоры в США продолжались 6,5 часов, и основным вопросом были территории. В то же время мирный план, по его словам, "стал лучше".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поговорили с украинской делегацией в США, с Рустемом Умеровым, а также со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. На онлайн-встрече также был премьер-министр Великобритании Кир Стармер.