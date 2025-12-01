Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт.

Як у США оцінюють шанси реалізації нового мирного плану?

На запитання про те, наскільки близькою є мирна угода, Лівітт відповіла, що "адміністрація налаштована дуже оптимістично". Вона наголосила, що команда президента активно працює над досягненням миру.

Лише вчора відбулися дуже хороші переговори з українцями у Флориді, а зараз, звісно, спецпосланник Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку ви бачите під час роботи цієї адміністрації, де ми розмовляємо нарівні з обома сторонами,

– додала вона.

Деталі, за її словами, поки не розголошують, щоб не зашкодити роботі переговорників.

"Загалом же ми справді почуваємося впевнено і сподіваємося, що ця війна нарешті зможе завершитися", – заявила вона.

Як щодо плану висловився Зеленський?