Ідеться, зокрема, про Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Для початку успішних переговорів про мир європейці мають зробити одну річ, – політолог

Як Кушнер опинився у мирному процесі?

За даними CNN, зять Дональда Трампа знову опинився в епіцентрі зовнішньополітичних зусиль Білого дому. Лише за кілька тижнів він уже двічі проводив закриті зустрічі з українськими представниками.

Видання, посилаючись на власні джерела, зауважує, що формальної посади він не обіймає, проте після участі у домовленостях щодо Гази він поступово почав впливати й на напрямок, пов'язаний з Україною.

У Білому домі пояснюють його залученість логічним продовженням попереднього досвіду, адже ще до першого президентства Трампа він консультував перехідну команду з питань Близького Сходу.

У дипломатичних колах його нерідко називають людиною, яку залучають на останньому етапі, тобто коли зовнішньополітичні переговори заходять у глухий кут, і потрібна людина, яка зрушить ситуацію з місця.

Трамп повністю довіряє Кушнеру, через що його сприймають як голос самого президента США. Українська сторона сприйняла його участь у процесі як те, що американський лідер вважає, що угода можлива.

Попри це, за словами співрозмовника, українська сторона, що "справа" ще далеко не завершена. Водночас європейські партнери досі не розуміють його офіційну роль, повноваження та відповідальність.

Дивно бачити людину без посади за столом переговорів такого рівня. Я чув, що він дуже швидко навчається, але учасник міжнародних переговорів має володіти глибоким знанням питання, а не вчитися в процесі,

– каже європейський чиновник.

Зазначимо, він разом зі Стівом Віткоффом має заплановану зустріч з Володимиром Путіним у вівторок, 2 грудня.

Що кажуть у Росії?

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков ще раз заявив, що зустріч російського диктатора зі Стівом Віткоффом розпочнеться орієнтовно о 17:00 за московським часом (16:00 – за київським часом).

Також він підтвердив, що разом із Віткоффом до Путіна прибуде зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. За його словами, більше нікого в американській делегації у Москві не буде, лише перекладачі.

Що відомо про переговори?