Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Чи правда, що Україна погодилася на мирний план США?

Американський чиновник повідомив CBS News у вівторок, що уряд України "погодився на мирну угоду", посередником у якій виступила адміністрація Трампа, щоб зупинити майже чотирирічну агресію Росії. Американський чиновник і радник з національної безпеки України Рустем Умеров заявили, що було досягнуто загальної згоди щодо пропозиції, деталі якої ще мають бути опрацьовані,

– мовиться в статті.

Своє джерело CBS News цитує так: "Українці погодилися на мирну угоду. Залишаються деякі дрібні деталі, які потрібно узгодити, але вони погодилися на мирну угоду".

Два американські чиновники та два дипломатичні джерела анонімно розповіли CBS News, що ця новина з'явилася, коли міністр армії США Ден Дрісколл перебував в Абу-Дабі для зустрічі з російськими чиновниками.

Ще одне джерело, обізнане з переговорами, також підтвердило присутність Дрісколла в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Росія, як країна-агресор, не відреагувала відразу на те, що було узгоджено в Абу-Дабі. Виступаючи на пресконференції у вівторок, міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив журналістам, що, хоча Росія "цінує позицію США, які беруть на себе ініціативу у вирішенні українського конфлікту", Москва "діє професійно, не розголошуючи інформацію до досягнення офіційних домовленостей... Росія очікує, що США найближчим часом поінформують її про результати консультацій з Україною та Європою",

– вказало медіа.

Цікаво! Представник Дрісколла підтвердив переговори. Але Лавров відмовляється підтвердити перемовини в Абу-Дабі. Повідомлення в медіа про переговори він назвав "зливами, постійними спекуляціями, поширенням чуток". "Ми цим не займаємось. Ми хочемо діяти, як це заведено у співробітників зовнішньополітичних відомств, – домовлятися конфіденційно, перш ніж оголошувати те, про що ви домовилися", – сказав Лавров.

Що робить Дрісколл в Абу-Дабі?

Він "працював в Абу-Дабі над переглянутою версією пропозиції Білого дому на 28 пунктів після продуктивних переговорів у Женеві". Втім, не ясно, хто ще від американців із ним.

Судячи з того, що говорять джерела CBS News, Дрісколл працює з росіянами. Та є повідомлення, що в Абу-Дабі також перебуває українська делегація, яка контактує з Дрісколлом і його командою.

Американський військовий чиновник в Абу-Дабі повідомив CBS News, що Дрісколл провів у вівторок кілька годин, ведучи переговори з російськими представниками, весь день входячи і виходячи з нарад. "Ми залишаємося дуже оптимістичними", – сказав чиновник. – "Секретар Дрісколл налаштований оптимістично. Сподіваємося, що незабаром отримаємо відповідь від росіян. Все відбувається дуже швидко",

– інформує видання.

Що говорили в Росії про мирний план США?