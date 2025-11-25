Водночас Росія поки що не має тієї версії документа, про яку активно говорять у ЗМІ. Подробиці зухвалих слів очільника МЗС Росії Сергія Лаврова передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що сказав Лавров стосовно мирного плану?
Коментуючи процес мирних переговорів, дипломат уточнив, що Захід намагається "переінакшити" план Трампа, щоб нібито підірвати зусилля щодо врегулювання конфлікту.
За словами Лаврова, Росія очікує від США версію плану, яку Вашингтон вважає проміжною, у фазі узгодження з європейськими партнерами та Україною.
Глава російського МЗС також заявив, мовляв, Захід неодноразово зривав досягнутий прогрес у врегулюванні ситуації в Україні.
За його словами, Європа "провалилася по всіх статтях" у своїй політиці щодо України ще з 2014 року.
У вас були шанси, ви ними не скористалися,
– додав міністр, коментуючи активне бажання ЄС брати участь у мирному процесі.
Крім того, Лавров підкреслив, що у Росії є постійні канали зв'язку з Вашингтоном і що Москва буцімто "займається дипломатією щодо України, а не порожніми балачками", відкидаючи звинувачення американських медіа про нібито переговори у форматі шоу.
Зауважимо, що мирний план перед цим коментував також прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Він заявив, що оприлюднений західними медіа американський документ завершення війни нібито є лише "чернеткою", підготовленою США.
За його словами, документ створювали з урахуванням домовленостей, досягнутих на зустрічі в Анкориджі, і він "значною мірою відповідає її духу".
Останні новини про мирні переговори
Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл провів вечірню зустріч з російською делегацією в Абу-Дабі 24 листопада.
За даними джерел, консультації між сторонами продовжаться й у вівторок, 25 листопада. Основною темою переговорів є оновлений варіант американського мирного плану щодо завершення війни в Україні.
Водночас українська сторона наразі з обережністю підходить до потенційної зустрічі українського та американського лідерів. Так, журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що в кулуарах Офісу Президента питання поїздки до Білого дому обговорюють відтоді, як Дональд Трамп посилив тиск щодо прискорення мирних переговорів.
Усередині команди сформувалися дві позиції: одна наполягає, що особиста зустріч із Трампом необхідна, інша ж остерігається ризику, що візит може піти не за планом і обернутися для України серйозними наслідками.