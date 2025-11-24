Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
Яке значення може мати мирний план?
Наразі мирний план передбачає, що Київ має поступитися Росії територією, яку країна-агресорка не змогла захопити військовим шляхом з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.
План також вимагає, щоб Україна скоротила чисельність своєї армії, відмовилася від розміщення військ НАТО на своїй території та закріпила у Конституції, що ніколи не вступить до Альянсу – і все це без суттєвих гарантій безпеки з боку Заходу.
На тлі занепокоєння в Україні та Європі Трамп заявив журналістам, що угода не є остаточною. Водночас він досить жорстко дав зрозуміти, що очікує від Зеленського серйозного ставлення до пропозиції.
Риторика Трампа передає глибше роздратування. Білий дім уже скоротив допомогу Україні, і тепер більша її частина надходить з Європи,
Однак події останніх днів створили у високопосадовців враження, що Трамп знову грає на руку Росії.
Цей так званий "мирний план" має реальні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він призведе до миру,
– заявив сенатор Роджер Вікер, республіканець від Міссісіпі.
За його словами, будь-які гарантії, надані Путіну, не повинні винагороджувати агресію Росії або підривати безпеку Сполучених Штатів чи союзників.
Втім, є й інші обставини, які впливають на процес переговорів.
Покровськ, важливий логістичний і залізничний вузол у Донецькій області, перебуває на межі падіння після багатомісячних боїв. У Києві не менш руйнівний корупційний скандал похитнув довіру до уряду Зеленського і спричинив критику його найближчого оточенням,
– додають журналісти WP.
План Трампа також можна розглядати як своєрідний вихід із глухого кута для обох сторін: він пропонує Путіну можливість повернутися на геополітичну арену, а Зеленському – дати українцям самим визначити подальший шлях, пообіцявши провести вибори через 100 днів після підписання угоди.
Угода також передбачає амністію для всіх російських і українських посадовців щодо їхніх дій під час війни.
У Швейцарії відбулися переговори: що відомо?
23 листопада у Женеві відбулася зустріч представників України, США та Європи. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.
Зазначається також, що остаточні рішення щодо мирного рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та США.
ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський, імовірно, найближчим часом вирушить до США. Зустріч лідерів двох країн може відбутися вже на найближчому тижні.