Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Читайте також Переговори у Женеві: які компроміси вже є, і що спірне мають обговорити Зеленський і Трамп

Яке значення може мати мирний план?

Наразі мирний план передбачає, що Київ має поступитися Росії територією, яку країна-агресорка не змогла захопити військовим шляхом з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.

План також вимагає, щоб Україна скоротила чисельність своєї армії, відмовилася від розміщення військ НАТО на своїй території та закріпила у Конституції, що ніколи не вступить до Альянсу – і все це без суттєвих гарантій безпеки з боку Заходу.

На тлі занепокоєння в Україні та Європі Трамп заявив журналістам, що угода не є остаточною. Водночас він досить жорстко дав зрозуміти, що очікує від Зеленського серйозного ставлення до пропозиції.

Риторика Трампа передає глибше роздратування. Білий дім уже скоротив допомогу Україні, і тепер більша її частина надходить з Європи,

– йдеться в матеріалі.

Однак події останніх днів створили у високопосадовців враження, що Трамп знову грає на руку Росії.

Цей так званий "мирний план" має реальні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він призведе до миру,

– заявив сенатор Роджер Вікер, республіканець від Міссісіпі.

За його словами, будь-які гарантії, надані Путіну, не повинні винагороджувати агресію Росії або підривати безпеку Сполучених Штатів чи союзників.

Втім, є й інші обставини, які впливають на процес переговорів.

Покровськ, важливий логістичний і залізничний вузол у Донецькій області, перебуває на межі падіння після багатомісячних боїв. У Києві не менш руйнівний корупційний скандал похитнув довіру до уряду Зеленського і спричинив критику його найближчого оточенням,

– додають журналісти WP.

План Трампа також можна розглядати як своєрідний вихід із глухого кута для обох сторін: він пропонує Путіну можливість повернутися на геополітичну арену, а Зеленському – дати українцям самим визначити подальший шлях, пообіцявши провести вибори через 100 днів після підписання угоди.

Угода також передбачає амністію для всіх російських і українських посадовців щодо їхніх дій під час війни.

У Швейцарії відбулися переговори: що відомо?