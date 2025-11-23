Про це пише 24 Канал з посиланням на CBS News. Зустріч може відбутися на найближчому тижні в межах намагання Трампа укласти мирну угоду щодо війни в Україні.
Коли Зеленський і Трамп можуть зустрітися щодо мирного плану?
Дональд Трамп хоче, щоб мирна угода була укладена до Дня подяки – 27 листопада. Чиновники, як дотичні до переговорів, зазначають, що саме від зустрічі в Женеві, яка тривала протягом неділі, 23 листопада, залежить можливість візиту Зеленського до США.
Американський президент висловився щодо мирного плану й зауважив, що "терміни укладання угоди – гнучкі", а опублікований план "не був його остаточною пропозицією".
Державний секретар Марко Рубіо заявив, що переговори сторін в Женеві стали "одними з найкращих", а сама зустріч стала дуже змістовною.
Але ще є деякий обсяг роботи, і саме цим зараз займатимуться наші команди,
– зауважив Рубіо.
Джерело видання зазначило, що наразі чітких планів щодо візиту Володимира Зеленського до Трампа немає, хоча між країнами триває активна дипломатія. Також не заплановані переговори з Росією.
Що відомо про зустріч посадовців України та США у Швейцарії?
Україна, держави ЄС та Сполучені Штати зустрілися в Женеві, аби обговорити кроки для припинення війни з Росією. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак удень зустрівся радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.
США були проти участі Європи в переговорах і хотіли вести розмову віч-на-віч з Україною.
Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на перемовинах шукала дієві рішення для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки.
Після зустрічі в Женеві Марко Рубіо зазначив, що команда Вашингтона вносить "деякі зміни" до мирного плану. Ймовірно, США хочуть врахувати позицію української сторони.