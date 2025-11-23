Про це пише 24 Канал з посиланням на CBS News. Зустріч може відбутися на найближчому тижні в межах намагання Трампа укласти мирну угоду щодо війни в Україні.

Коли Зеленський і Трамп можуть зустрітися щодо мирного плану?

Дональд Трамп хоче, щоб мирна угода була укладена до Дня подяки – 27 листопада. Чиновники, як дотичні до переговорів, зазначають, що саме від зустрічі в Женеві, яка тривала протягом неділі, 23 листопада, залежить можливість візиту Зеленського до США.

Американський президент висловився щодо мирного плану й зауважив, що "терміни укладання угоди – гнучкі", а опублікований план "не був його остаточною пропозицією".

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що переговори сторін в Женеві стали "одними з найкращих", а сама зустріч стала дуже змістовною.

Але ще є деякий обсяг роботи, і саме цим зараз займатимуться наші команди,

– зауважив Рубіо.

Джерело видання зазначило, що наразі чітких планів щодо візиту Володимира Зеленського до Трампа немає, хоча між країнами триває активна дипломатія. Також не заплановані переговори з Росією.

Що відомо про зустріч посадовців України та США у Швейцарії?