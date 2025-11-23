Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що Зеленський сказав про позицію команди Трампа щодо мирного плану 23 листопада?

Як розповів президент, команди працюватимуть фактично до ночі. Також багато чого змінюється.

Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни,

– сказав гарант.

Він наголосив: "Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас".

День 24 листопада буде не менш активним, сказав Зеленський. І "важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб усе було працездатним".

Україна ніколи не хотіла війни, і ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії,

– заявив президент.

Насамкінець Зеленський акцентував, що делегація захищає інтереси України.

"І сила нашої позиції – сила нашої державної позиції, народної української позиції – в тому, що це наша спільна позиція", – переконаний він.

Довідка. Україну на переговорах представляє голова делегації Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ГУР МО Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник керівника ОП Олександр Бевз.

Як відбуваються переговори в Швейцарії?