Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News. Встреча может состояться на ближайшей неделе в рамках попытки Трампа заключить мирное соглашение по войне в Украине.
Когда Зеленский и Трамп могут встретиться по мирному плану?
Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение было заключено ко Дню благодарения – 27 ноября. Чиновники, как касающиеся переговоров, отмечают, что именно от встречи в Женеве, которая продолжалась в течение воскресенья, 23 ноября, зависит возможность визита Зеленского в США.
Американский президент высказался относительно мирного плана и заметил, что "сроки заключения соглашения – гибкие", а опубликованный план "не был его окончательным предложением".
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что переговоры сторон в Женеве стали "одними из лучших", а сама встреча стала очень содержательной.
Но еще есть некоторый объем работы, и именно этим сейчас будут заниматься наши команды,
– отметил Рубио.
Источник издания отметил, что пока четких планов относительно визита Владимира Зеленского к Трампу нет, хотя между странами продолжается активная дипломатия. Также не запланированы переговоры с Россией.
Что известно о встрече должностных лиц Украины и США в Швейцарии?
Украина, государства ЕС и Соединенные Штаты встретились в Женеве, чтобы обсудить шаги для прекращения войны с Россией. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак днем встретился советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.
США были против участия Европы в переговорах и хотели вести разговор с глазу на глаз с Украиной.
Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах искала действенные решения для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности.
После встречи в Женеве Марко Рубио отметил, что команда Вашингтона вносит "некоторые изменения" в мирный план. Вероятно, США хотят учесть позицию украинской стороны.