Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News. Встреча может состояться на ближайшей неделе в рамках попытки Трампа заключить мирное соглашение по войне в Украине.

Когда Зеленский и Трамп могут встретиться по мирному плану?

Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение было заключено ко Дню благодарения – 27 ноября. Чиновники, как касающиеся переговоров, отмечают, что именно от встречи в Женеве, которая продолжалась в течение воскресенья, 23 ноября, зависит возможность визита Зеленского в США.

Американский президент высказался относительно мирного плана и заметил, что "сроки заключения соглашения – гибкие", а опубликованный план "не был его окончательным предложением".

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что переговоры сторон в Женеве стали "одними из лучших", а сама встреча стала очень содержательной.

Но еще есть некоторый объем работы, и именно этим сейчас будут заниматься наши команды,

– отметил Рубио.

Источник издания отметил, что пока четких планов относительно визита Владимира Зеленского к Трампу нет, хотя между странами продолжается активная дипломатия. Также не запланированы переговоры с Россией.

Что известно о встрече должностных лиц Украины и США в Швейцарии?