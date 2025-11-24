Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Що змінилося після переговорів у Женеві?

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів з українською стороною повідомив, що мирний план зазнає змін. За його словами, ця зустріч була "найбільш продуктивною за всі 10 місяців роботи" над мирним процесом.

Відповідну заяву зробив і очільник української делегації на переговорах у Женеві Андрій Єрмак. За даними видання, сторони погодили більшість норм американського плану, а значну частину зі спірних питань скорегувати.

Серед пунктів, яких зазнали змін, опинилися питання стосовно чисельності української армії, Запорізької атомної електростанції, формату обміну полоненими між Україною та Росією, а також повернення засуджених.

Спірними залишаються питання, які стосуються територій та закріплення невступу України до НАТО у Конституції. Їх, за словами співрозмовників, мають винести та обговорити на рівні президентів України та США.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, як припускають, може відбутися вже впродовж цього чи наступного тижня, проте чіткої домовленості щодо дати під час переговорів у Женеві узгоджено не було.

Що очікують надалі?