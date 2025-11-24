Однак вони не надали подробиць. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як змінився мирний план після переговорів у Женеві?

За даними Reuters, Білий дім окремо заявив, що українська делегація повідомила їм, що план "відображає їхні національні інтереси" та "відповідає їхнім основним стратегічним вимогам", хоча Київ не зробив власної заяви.

Наразі незрозуміло, як оновлений план вирішуватиме низку питань, зокрема як гарантуватиме безпеку України від постійних загроз з боку Росії.

Сполучені Штати та Україна заявили, що продовжать "інтенсивну роботу" до крайнього терміну в четвер, 27 листопада, хоча державний секретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію під час переговорів, полетів назад до Вашингтона пізно в неділю, 23 листопада.

Також, за даними джерел, президент Володимир Зеленський може поїхати до Сполучених Штатів вже цього тижня, щоб обговорити з Трампом найчутливіші аспекти плану.

