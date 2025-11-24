Ймовірно, наша країна побачить ще більші погрози. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Петро Олещук, зауваживши, що нам варто об'єднатись з європейцями та американцями, які не підтримують мирний план.

Що може чекати на Україну в разі відмови від мирного плану?

Політолог зазначив, що одразу після публікації новин про мирний план стало зрозуміло, що на американських складах різко "закінчиться або зникне" вся зброя.

Він зауважив, що ми згодом також, ймовірно, зможемо побачити, як очільник Пентагона Піт Гегсет підписує документ про заборону надавати Україні розвідувальні дані.

Зеленського шантажують, це поза сумнівом,

– наголосив він.

Олещук додав, що розрахунок Трампа простий – швидко протиснути необхідні норми та поставити всіх перед фактом. Водночас що демократичні, що республіканські конгресмени, та інші діячі в США і Європі не підтримують таку політику Вашингтону. Саме цим має скористатись Україна.

Що ще відомо про позицію США?