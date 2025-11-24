Вероятно, наша страна увидит еще большие угрозы. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Петр Олещук, отметив, что нам стоит объединиться с европейцами и американцами, которые не поддерживают мирный план.

Что может ждать Украину в случае отказа от мирного плана?

Политолог отметил, что сразу после публикации новостей о мирном плане стало понятно, что на американских складах резко "закончится или исчезнет" все оружие.

Он отметил, что мы впоследствии также, вероятно, сможем увидеть, как глава Пентагона Пит Гегсет подписывает документ о запрете предоставлять Украине разведывательные данные.

Зеленского шантажируют, это несомненно,

– подчеркнул он.

Олещук добавил, что расчет Трампа простой – быстро продавить необходимые нормы и поставить всех перед фактом. В то же время что демократические, что республиканские конгрессмены, и другие деятели в США и Европе не поддерживают такую политику Вашингтона. Именно этим должна воспользоваться Украина.

Интересно! Политолог Игорь Рейтерович поделился мнением, что Трампу будет сложно объяснить отказ в продаже оружия Украине. Это может обернуться возмущением со стороны американцев.

Что еще известно о позиции США?