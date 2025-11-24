Вероятно, наша страна увидит еще большие угрозы. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Петр Олещук, отметив, что нам стоит объединиться с европейцами и американцами, которые не поддерживают мирный план.
Что может ждать Украину в случае отказа от мирного плана?
Политолог отметил, что сразу после публикации новостей о мирном плане стало понятно, что на американских складах резко "закончится или исчезнет" все оружие.
Он отметил, что мы впоследствии также, вероятно, сможем увидеть, как глава Пентагона Пит Гегсет подписывает документ о запрете предоставлять Украине разведывательные данные.
Зеленского шантажируют, это несомненно,
– подчеркнул он.
Олещук добавил, что расчет Трампа простой – быстро продавить необходимые нормы и поставить всех перед фактом. В то же время что демократические, что республиканские конгрессмены, и другие деятели в США и Европе не поддерживают такую политику Вашингтона. Именно этим должна воспользоваться Украина.
Интересно! Политолог Игорь Рейтерович поделился мнением, что Трампу будет сложно объяснить отказ в продаже оружия Украине. Это может обернуться возмущением со стороны американцев.
Что еще известно о позиции США?
Трамп заявил, что мирный план не является "окончательным предложением" Украине и его можно изменить.
В то же время Трамп дал Украине "дедлайн" – согласиться на мирный план до 27 ноября.
23 ноября министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио проведут переговоры с представителями Украины в швейцарской Женеве, чтобы согласовать позиции по американскому мирному плану.