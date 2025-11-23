Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Читайте также "Надо покончить с этим л**ном": FT раскрыл, как американцы на встрече в Киеве давили на Европу
О чем Стармер говорил с президентами?
Владимир Зеленский и Кир Стармер провели разговор в один из самых напряженных дней для Киева и его союзников.
Длительный был у нас разговор, обсудили много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса. Будем и в дальнейшем координироваться, и благодарен всему британскому обществу за поддержку,
– написал президент Украины.
Зеленский добавил, что советники обеих стран, а также США, Франции и Германии 23 ноября будут работать в Швейцарии.
После этого британский премьер также провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.
В разговоре с Трампом Стармер передал американскому лидеру основные детали этих дискуссий, и оба политика согласились, что их команды в Женеве будут работать над мирным планом. Стармер и Трамп также договорились снова провести разговор 23 ноября.
Что известно о переговорах в Швейцарии?
Украинскую делегацию в Женеве возглавит Андрей Ермак. В состав также войдут Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Олег Иващенко и другие представители оборонных ведомств и ведомств безопасности.
К переговорам присоединятся Европейский Союз и Великобритания. Ожидается, что позицию Брюсселя озвучит один из главных соратников президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – Бьорн Зайберт.
Известно, что европейские лидеры подготовили собственные предложения по урегулированию войны и направили их в Вашингтон. Над контрпредложением к плану Трампа работал более десятка политиков на полях встречи G20 в Йоханнесбурге.