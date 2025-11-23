Союзники Украины стремятся переписать предложение Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico і "Европейскую правду".

"Европейский Союз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по мирному плану Дональда Трампа для Украины, которые начнутся в воскресенье. Это станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из процесса", – отмечает издание.

В материале говорится, что на встрече ожидают присутствие представителей из Франции и Германии, ответственных за вопросы безопасности. Сами переговоры, вероятно, состоятся в Швейцарии.

Союзники Украины стремятся переписать предложение Трампа, которое, по их мнению, будет выгодным для России,

– указывает Politico.

То, что европейские государства наконец присоединятся к процессу, встретят одобрительно в Киеве, Брюсселе и других столицах, ведь союзники Украины ранее выражали недовольство тем, что их отодвинули от участия в инициативе Трампа.

Переговоры будут проходить на уровне советников по национальной безопасности. Европейский Союз будут представлять Зайберт и Педро Лурти – главный советник главы Евросовета Антониу Кошти.

Как отмечает Politico, европейские делегации будут настаивать на пересмотре пунктов, касающихся потенциальной передачи России территорий Донбасса. Вместо этого они будут предлагать формат прекращения огня, зафиксирован по текущей линии соприкосновения – как временный механизм для старта переговоров, а не как конечное решение.

Мы знаем, при каких условиях этот мир является приемлемым. Необходимо, чтобы они учитывали элементы, которые позволяют достичь справедливого и долговременного мира для украинцев, и которые учитывают элементы безопасности для всех европейцев,

– заявил Макрон на саммите G20.

Он добавил, что считает неправильным ограничивать украинские вооруженные силы. Также он считает, что перед подписанием любого соглашения нужно сначала достичь прекращения огня.

"Этот план (который обсуждается сегодня)... не был согласован с европейцами. Однако, он предусматривает много вещей для европейцев. Замороженные активы принадлежат европейцам. Европейская интеграция Украины – это в руках европейцев. Решение того, что будет делать НАТО, – в руках членов НАТО. Поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, и которые требуют более широкой консультации", – подчеркнул Макрон.

