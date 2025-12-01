Об этом говорится в статье автора-расследователя 24 Канала Алексея Чибисова "Россия планирует экологическую катастрофу в Херсоне с последствиями для стран ЕС – секретные документы".

Смотрите также Что будет с Украиной, если сейчас заморозить войну: интервью экс-министра Юрия Костенко

Почему в Черном море может исчезнуть рыба?

24 Каналу стало известно, что россияне планируют масштабную экологическую катастрофу в Херсоне. Соответствующие документы предоставила хакерская группа "56 КиберШтурмовая дивизия".

Оккупанты собираются форсировать Днепр и захватить микрорайон Корабел. И параллельно – усилить атаки по энергетической инфраструктуре, а также водоочистных сооружениях областного центра с помощью ударных дронов и баллистических ракет.

Сейчас, после уничтожения Каховской ГЭС, энергетическая и водоочистная система Херсона работают на пределе возможностей. Понятно, что дальнейшие удары приведут к катастрофе.

Показываем микрорайон Корабел на карте Херсона

Как именно могут развиваться события?

Когда захватчики взорвали Каховскую ГЭС, в Черном море резко снизилась соленость воды. А поскольку в водоем попало много микроорганизмов, она зацвела.

Херсон очень близко к Черному морю. Если что-то произойдет там, катастрофа в море очень вероятна.

Но, что интересно, оккупированный Крым и российское побережье будут защищены из-за особенностей течений.

Россияне давно собирают большие объемы данных о токсичных водорослях Черного моря, в частности механизмов и последствий внезапных вспышек их численности. Одной из целей подрыва плотины Каховской ГЭС как раз и было провоцирование цветения токсичных водорослей и поражения загрязнением черноморского побережья стран НАТО, о чем они не стеснялись открыто писать,

– говорится в статье.

Система течений в Черном море формирует так называемые очки Книповича. Это два циклических водотока в западной и восточной частях моря, которые закручены против часовой стрелки. Поэтому загрязненные токсинами воды понесет к побережью Румынии, Болгарии и Турции.



Очки Книповича / Инфографика 24 Канала

Справка. В Черном море есть около 20 видов цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Они могут внезапно наращивать численность, что в быту называют цветением воды. Если же вода будет загрязнена органическими веществами, водоросли будут выделять много токсинов. В частности, сине-зеленая водоросль микроцистис (Microcystis aeruginosa) выделяет токсины, которые поражают печень и нервную систему.

Токсины, выделяемые при цветении черноморской воды, могут вызвать значительные экономические потери в прибрежных странах. Основными причинами являются загрязнение морепродуктов, рост заболеваемости населения, банкротство и закрытие предприятий аквакультуры. Например, полный коллапс промышленного рыболовства может наступить в регионе уже через 2 – 3 года. Все эти последствия рискуют получить не только Украина, но и государства – члены НАТО как часть "гибридной войны" России с Европейским Союзом,

– предупреждает автор.

Какие страны пострадают от преступных действий России?

Это прежде всего Румыния. Если описанный сценарий реализуется, то район Черного моря возле дельты Дуная будет загрязнен и непосредственно из Дуная, и морскими течениями из украинских вод.

Какие могут быть последствия:

Камбалу, кефаль и бычки – виды, которые мигрируют из украинских вод, – нельзя будет есть, потому что в них накопятся тяжелые металлы. Румынское рыболовство будет терять 50 – 100 миллионов евро ежегодно.

Пляжи Констанцы, Мамаи, Венус-Мангалии могут быть загрязненными. Это ударит по туризму и приведет к убыткам в 200 – 400 миллионов евро в год.

Могут полностью исчезнуть мидиевые фермы, расположены в дельте Дуная, ведь моллюски тоже накапливают токсины. Экспорт мидий в Румынии составляет примерно 30 миллионов евро ежегодно.

Украина уже не поможет

"Раньше Украина имела бы возможность спасти Черное море и соседние страны даже в такой чрезвычайной экологической ситуации. В случае массового сброса неочищенных канализационных стоков их можно было бы "разбавить" контролируемым выпуском воды из водохранилищ выше по течению. Однако после разрушения российскими ракетными обстрелами Каховской ГЭС и повреждения плотины ДнепроГЭС в Запорожье это больше невозможно. Единственный способ противостоять экологической катастрофе – остановить агрессора, пока не стало слишком поздно", – констатирует Алексей Чибисов.