Об этом говорится в статье автора-расследователя 24 Канала Алексея Чибисова "Россия планирует экологическую катастрофу в Херсоне с последствиями для стран ЕС – секретные документы".
Почему в Черном море может исчезнуть рыба?
24 Каналу стало известно, что россияне планируют масштабную экологическую катастрофу в Херсоне. Соответствующие документы предоставила хакерская группа "56 КиберШтурмовая дивизия".
Оккупанты собираются форсировать Днепр и захватить микрорайон Корабел. И параллельно – усилить атаки по энергетической инфраструктуре, а также водоочистных сооружениях областного центра с помощью ударных дронов и баллистических ракет.
Сейчас, после уничтожения Каховской ГЭС, энергетическая и водоочистная система Херсона работают на пределе возможностей. Понятно, что дальнейшие удары приведут к катастрофе.
Показываем микрорайон Корабел на карте Херсона
Как именно могут развиваться события?
Когда захватчики взорвали Каховскую ГЭС, в Черном море резко снизилась соленость воды. А поскольку в водоем попало много микроорганизмов, она зацвела.
Херсон очень близко к Черному морю. Если что-то произойдет там, катастрофа в море очень вероятна.
Но, что интересно, оккупированный Крым и российское побережье будут защищены из-за особенностей течений.
Россияне давно собирают большие объемы данных о токсичных водорослях Черного моря, в частности механизмов и последствий внезапных вспышек их численности. Одной из целей подрыва плотины Каховской ГЭС как раз и было провоцирование цветения токсичных водорослей и поражения загрязнением черноморского побережья стран НАТО, о чем они не стеснялись открыто писать,
– говорится в статье.
Система течений в Черном море формирует так называемые очки Книповича. Это два циклических водотока в западной и восточной частях моря, которые закручены против часовой стрелки. Поэтому загрязненные токсинами воды понесет к побережью Румынии, Болгарии и Турции.
Очки Книповича / Инфографика 24 Канала
Справка. В Черном море есть около 20 видов цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Они могут внезапно наращивать численность, что в быту называют цветением воды. Если же вода будет загрязнена органическими веществами, водоросли будут выделять много токсинов. В частности, сине-зеленая водоросль микроцистис (Microcystis aeruginosa) выделяет токсины, которые поражают печень и нервную систему.
Токсины, выделяемые при цветении черноморской воды, могут вызвать значительные экономические потери в прибрежных странах. Основными причинами являются загрязнение морепродуктов, рост заболеваемости населения, банкротство и закрытие предприятий аквакультуры. Например, полный коллапс промышленного рыболовства может наступить в регионе уже через 2 – 3 года. Все эти последствия рискуют получить не только Украина, но и государства – члены НАТО как часть "гибридной войны" России с Европейским Союзом,
– предупреждает автор.
Какие страны пострадают от преступных действий России?
Это прежде всего Румыния. Если описанный сценарий реализуется, то район Черного моря возле дельты Дуная будет загрязнен и непосредственно из Дуная, и морскими течениями из украинских вод.
Какие могут быть последствия:
- Камбалу, кефаль и бычки – виды, которые мигрируют из украинских вод, – нельзя будет есть, потому что в них накопятся тяжелые металлы. Румынское рыболовство будет терять 50 – 100 миллионов евро ежегодно.
- Пляжи Констанцы, Мамаи, Венус-Мангалии могут быть загрязненными. Это ударит по туризму и приведет к убыткам в 200 – 400 миллионов евро в год.
- Могут полностью исчезнуть мидиевые фермы, расположены в дельте Дуная, ведь моллюски тоже накапливают токсины. Экспорт мидий в Румынии составляет примерно 30 миллионов евро ежегодно.
Украина уже не поможет
"Раньше Украина имела бы возможность спасти Черное море и соседние страны даже в такой чрезвычайной экологической ситуации. В случае массового сброса неочищенных канализационных стоков их можно было бы "разбавить" контролируемым выпуском воды из водохранилищ выше по течению. Однако после разрушения российскими ракетными обстрелами Каховской ГЭС и повреждения плотины ДнепроГЭС в Запорожье это больше невозможно. Единственный способ противостоять экологической катастрофе – остановить агрессора, пока не стало слишком поздно", – констатирует Алексей Чибисов.