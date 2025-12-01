Про це мовиться в статті автора-розслідувача 24 Каналу Олексія Чибісова "Росія планує екологічну катастрофу у Херсоні з наслідками для країн ЄС – секретні документи".

Чому в Чорному морі може зникнути риба?

24 Каналу стало відомо, що росіяни планують масштабну екологічну катастрофу в Херсоні. Відповідні документи надала хакерська група "56 КіберШтурмова дивізія".

Окупанти збираються форсувати Дніпро та захопити мікрорайон Корабел. І паралельно – посилити атаки по енергетичній інфраструктурі, а також водоочисних спорудах обласного центру за допомогою ударних дронів та балістичних ракет.

Зараз, після знищення Каховської ГЕС, енергетична та водоочисна система Херсона працюють на межі можливостей. Зрозуміло, що подальші удари призведуть до катастрофи.

Показуємо мікрорайон Корабел на карті Херсона

Як саме можуть розвиватися події?

Коли загарбники підірвали Каховську ГЕС, у Чорному морі різко знизилася солоність води. А оскільки у водойму потрапило багато мікроорганізмів, вона зацвіла.

Херсон дуже близько до Чорного моря. Якщо щось станеться там, катастрофа в морі дуже імовірна.

Але, що цікаво, окупований Крим і російське узбережжя будуть захищені через особливості течій.

Росіяни давно збирають великі об'єми даних стосовно токсичних водоростей Чорного моря, зокрема механізмів та наслідків раптових спалахів їхньої чисельності. Однією з цілей підриву греблі Каховської ГЕС якраз і було провокування цвітіння токсичних водоростей і ураження забрудненням чорноморського узбережжя країн НАТО, про що вони не соромились відкрито писати,

– ідеться в статті.

Система течій у Чорному морі формує так звані окуляри Кніповича. Це два циклічні водотоки в західній та східній частинах моря, які закручені проти годинникової стрілки. Тож забруднені токсинами води понесе до узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини.



Окуляри Кніповича / Інфографіка 24 Каналу

Довідка. У Чорному морі є близько 20 видів ціанобактерій, які виділяють небезпечні токсини. Вони можуть раптово нарощувати чисельність, що в побуті називають цвітінням води. Якщо ж вода буде забруднена органічними речовинами, водорості виділятимуть багато токсинів. Зокрема, синьо-зелена водорость мікроцистіс (Microcystis aeruginosa) виділяє токсини, які уражають печінку та нервову систему.

Токсини, що виділяються при цвітінні чорноморської води, можуть спричинити значні економічні втрати в прибережних країнах. Основними причинами є забруднення морепродуктів, зростання захворюваності населення, банкрутство й закриття підприємств аквакультури. Наприклад, повний колапс промислового рибальства може настати у регіоні вже через 2 – 3 роки. Усі ці наслідки ризикують отримати не лише Україна, а й держави – члени НАТО як частину "гібридної війни" Росії із Європейським Союзом,

– попереджає автор.

Які країни постраждають від злочинних дій Росії?

Це передусім Румунія. Якщо описаний сценарій реалізується, то район Чорного моря біля дельти Дунаю буде забруднений і безпосередньо з Дунаю, і морськими течіями з українських вод.

Які можуть бути наслідки:

Камбалу, кефаль та бички – види, які мігрують з українських вод, – не можна буде їсти, бо в них накопичаться важкі метали. Румунське рибальство втрачатиме 50 – 100 мільйонів євро щорічно.

Пляжі Констанци, Мамаї, Венус-Мангалії можуть бути забрудненими. Це вдарить по туризму та призведе до збитків у 200 – 400 мільйонів євро на рік.

Можуть повністю зникнути мідієві ферми, розташовані у дельті Дунаю, адже молюски теж накопичують токсини. Експорт мідій у Румунії становить приблизно 30 мільйонів євро щороку.

Україна вже не допоможе

"Раніше Україна мала б змогу врятувати Чорне море і сусідні країни навіть у такій надзвичайній екологічній ситуації. У разі масового скиду неочищених каналізаційних стоків їх можна було б "розбавити" контрольованим випуском води з водосховищ вище за течією. Однак після руйнації російськими ракетними обстрілами Каховської ГЕС і пошкодження греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі це більше неможливо. Єдиний спосіб протистояти екологічній катастрофі – зупинити агресора, поки не стало занадто пізно", – констатує Олексій Чибісов.