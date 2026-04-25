Про це повідомляє 24 Канал.

Раніше Повторні вибухи пролунали у Миколаєві

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Ворог почав запускати групи "Шахедів" ще ввечері 24 квітня. Повітряні сили неодноразово попереджали про небезпеку для Дніпра та області: О 23:40 чергова хвиля БпЛА рухалася у бік Дніпра, та Кривого Рогу, Сум і Харкова.

Вибух у Дніпрі чули близько 00:06. Одразу після цього місцеві мешканці повідомили про велику пожежу. Місцеві телеграм-канали пишуть, що заграву видно з різних куточків міста. Проте офіційного підтвердження щодо причин займання наразі немає.

Інші удари по Дніпру та області

Напередодні, 24 квітня, російські окупанти атакували об'єкт інфраструктури в області – у Кривому Розі. Тоді постраждали двоє чоловіків – 19 років та 38 років. Ще раніше ворог вдарив по вокзалу цього ж міста. Пошкодження є, але вони невеликі. На щастя, люди встигли пройти в укриття, тож ніхто не травмувався.

У ніч проти 23 квітня ворожі війська влучили у Дніпрі в житлову багатоповерхівку. Троє людей загинули, а 13 – постраждали. Вдень 24 квітня у лікарні помер 47-річний чоловік, поранений через інший російський удар по місту – медики боролися за його життя з 14 квітня.