Про це пише Суспільне.
Дивіться також Небо України знову тероризують "Шахеди": загроза дісталася Київщини
Що відомо про вибух в Миколаєві?
Повітряні сили уже неодноразово за вечір 24 квітня повідомляли Миколаївщину про загрозу ударних БпЛА. Востаннє – о 22:08.
БпЛА рухалися курсом на Миколаїв. О 22:15 у місті пролунали вибухи.
Про можливі наслідки атаки наразі не повідомляли.
Важливо. У Росії зафіксована активність стратегічних бомбардувальників. Про можливу масовану атаку попередив у розмові з 24 Каналом Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
Останні атаки на Україну
Росія 24 квітня вдарила по житлових кварталах Балаклії. На жаль, є загиблий і поранені. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і автомобілі.
Нічну атаку "Шахедами" також пережила Одеса. Унаслідок обстрілу багато будинків зазнали руйнувань, спалахнули пожежі. Людей витягували з-під завалів. Унаслідок атаки 2 людини загинули, ще 15 – постраждали.
А вранці вибухи лунали й у Києві. Уламки впали у Солом'янському та Оболонському районі.